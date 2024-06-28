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Суперкомпьютер спрогнозировал путь сборной Англии до финала Евро-2024

Суперкомпьютер спрогнозировал путь сборной Англии до финала Евро-2024
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Суперкомпьютер спрогнозировал возможный путь сборной Англии до финала чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

По версии суперкомпьютера Opta, сборная Англии является главным претендентом на победу на Евро-2024 (20%).

Вероятность победы англичан в 1/8 финала со Словакией оценивается в 81,6%. Потенциальные соперники сборной Англии по четвертьфиналу: Италия (56,1%), Швейцария (43,9%).

Вероятность победы англичан в 1/4 финала оценивается в 55,7%. Потенциальные соперники Англии по полуфиналу: Нидерланды (39,8%), Австрия (28,6%), Турция (18,7%), Румыния (12,7%).

Вероятность выхода сборной Англии в финал чемпионата Европы — 38,1%. Потенциальные соперники Англии в финале: Испания (27,1%), Германия (24,6%), Франция (21,6%), Португалия (15,3%), Бельгия (5,2%), Дания (3,6%), Словения (1,4%), Грузия (1,1%).

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