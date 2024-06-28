В «Локомотиве» оценили вклад Дзюбы в результаты команды

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов назвал покинувшего команду Артёма Дзюбу большим мастером.

«Артём – мастерюга, он здорово помог нашей команде», — приводит слова Ульянова «РИА Новости».

Дзюба – четырёхкратный чемпион России и лучший бомбардир в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.