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Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев: Шунин — сильный и опытный вратарь, нам такие нужны

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев: Шунин — сильный и опытный вратарь, нам такие нужны
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании вратаря Антона Шунина.

«Не знаю намерений и интересов самого Антона Шунина, а это самое главное. Мы же ищем сильного вратаря с опытом игры в Премьер-Лиге. Нам такой нужен. Этим вопросом занимается Шамиль Газизов и его помощники, конечно, согласовывая со мной. Думаю, он уже знает о Шунине. Антон — сильный и опытный голкипер. Наверняка спрос на него в РПЛ будет, и он сможет рассчитывать на переход в более именитые команды», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним голкипером Антоном Шуниным. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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