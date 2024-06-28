Игроки сборной Германии пожертвуют часть призовых за Евро-2024 на помощь бездомным — Bild

Футболисты сборной Германии приняли решение, что пожертвуют значительную часть призовых, которые они получат за участие на Евро-2024, в благотворительные организации для бездомных. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, сборная Германии получила € 50 тыс. за выход в 1/8 финала этого соревнования. В случае выхода в 1/4 финала Евро-2024 немецкая национальная команда получит € 100 тыс., в полуфинал — € 150 тыс., за выход в финал — € 250 тыс., за победу на турнире — € 400 тыс.

Напомним, на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборная Германии сыграет с датской национальной командой. Встреча состоится завтра, 29 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме Гюндоган хочет, чтобы сборная Германии была похожа на мадридский «Реал» по менталитету

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: