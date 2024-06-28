УЕФА оштрафовал Хорватскую футбольную ассоциацию за поведение болельщиков на Евро

Дисциплинарный комитет союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о наказании Хорватской футбольной ассоциации из-за инцидентов на матче чемпионата Европы с Италией (1:1). Об этом сообщил официальный сайт Хорватского футбольного союза.

«Хорватская футбольная ассоциация была оштрафована на € 105 тыс. за бросание предметов (€ 45 тыс.), световых ракет (€ 30 тыс.) и неподобающее поведение (€ 30 тыс.) некоторых хорватских болельщиков во время матча Хорватия — Италия, состоявшегося 24 июня в Лейпциге», — написано в заявлении союза.

Сборная Хорватии заняла третье место в турнирной таблице группы В и покинула турнир. Матчи 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года пройдут в период с 29 июня по 2 июля.