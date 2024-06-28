«Реал» объявил, что Хоселу покидает мадридский клуб

«Реал» объявил, что нападающий Хоселу покидает мадридский клуб.

«Мадридский «Реал» благодарит Хоселу за его профессионализм и мадридизм, а также выражает признательность ему и его семье. Желаем удачи на новом этапе жизни», — сказано в заявлении на официальном сайте «сливочных».

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Подчёркивается, что 34-летний футболист достиг соглашения с катарским клубом «Аль-Гарафа».

Напомним, Хоселу стал игроком мадридского клуба летом 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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