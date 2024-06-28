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«Аль-Гарафа» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Реала» Хоселу

«Аль-Гарафа» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Реала» Хоселу
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Катарская «Аль-Гарафа» официально объявила о подписании контракта с 34-летним нападающим Хоселу, в минувшем сезоне игравшим в составе мадридского «Реала».

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Аль-Гарафа» заключила с Хоселу трудовое соглашение по схеме «2+1». Сумма перехода испанского нападающего из «Реала» в катарский клуб составила € 1,5 млн.

Напомним, Хоселу стал игроком мадридского клуба летом 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с мадридским клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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