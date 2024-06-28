Станислав Черчесов сделал первое заявление после скандала в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что провёл первый урок по изучению казахского языка.

«Достар («друзья» по-казахски. — Прим. «Чемпионата»), я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас на этом нелёгком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.

С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провёл первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны», — написал Станислав Черчесов в социальной сети.

Ранее на пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке, и он для ответа попросил помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова. Однако, когда российскому тренеру задали второй вопрос на казахском языке, он не сдержался и вступил в перепалку с журналистом.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.