Пименов, Танасиевич и Колодин сыграют за «Динамо» на Братском кубке

Бывшие футболисты Руслан Пименов, Денис Колодин и Йован Танасиевич сыграют за московское «Динамо» на Братском кубке. Об этом сообщила пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

Братский кубок 2024 года, в котором примут участие четыре команды (московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» Белград и ОФК Белград), пройдёт в период с 3 по 7 июля в Москве. Организатором турнира является «Динамо». Игры Братского кубка состоятся на стадионах «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).