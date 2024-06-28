Мамардашвили вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 10 лучших вратарей мира на текущий момент.
Первое место в рейтинге занял голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь «Манчестер Сити» и бразильской национальной команды Эдерсон Мораес. Замыкает тройку лидеров голкипер «Барселоны» и бундестим Марк-Андре тер Штеген.
Десятка лучших вратарей мира по версии FourFourTwo:
- Алисон Бекер («Ливерпуль» и сборная Бразилии);
- Эдерсон Мораес («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);
- Марк-Андре тер Штеген («Барселона» и сборная Германии);
- Мик Меньян («Милан» и сборная Франции);
- Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии);
- Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении);
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины);
- Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии);
- Георгий Мамардашвили («Валенсия» и сборная Грузии).
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