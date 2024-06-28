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Мамардашвили вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 10 лучших вратарей мира на текущий момент.

Первое место в рейтинге занял голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь «Манчестер Сити» и бразильской национальной команды Эдерсон Мораес. Замыкает тройку лидеров голкипер «Барселоны» и бундестим Марк-Андре тер Штеген.

Десятка лучших вратарей мира по версии FourFourTwo:

Алисон Бекер («Ливерпуль» и сборная Бразилии); Эдерсон Мораес («Манчестер Сити» и сборная Бразилии); Марк-Андре тер Штеген («Барселона» и сборная Германии); Мик Меньян («Милан» и сборная Франции); Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии); Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии); Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении); Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины); Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии); Георгий Мамардашвили («Валенсия» и сборная Грузии).

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