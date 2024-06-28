ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамардашвили вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии FourFourTwo

Мамардашвили вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии FourFourTwo
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 10 лучших вратарей мира на текущий момент.

Первое место в рейтинге занял голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь «Манчестер Сити» и бразильской национальной команды Эдерсон Мораес. Замыкает тройку лидеров голкипер «Барселоны» и бундестим Марк-Андре тер Штеген.

Десятка лучших вратарей мира по версии FourFourTwo:

  1. Алисон Бекер («Ливерпуль» и сборная Бразилии);
  2. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);
  3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона» и сборная Германии);
  4. Мик Меньян («Милан» и сборная Франции);
  5. Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии);
  6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии);
  7. Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении);
  8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины);
  9. Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии);
  10. Георгий Мамардашвили («Валенсия» и сборная Грузии).
Материалы по теме
Мамардашвили: Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android