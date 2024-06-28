«Балтика» объявила об уходе полузащитника Кузьмина

Полузащитник Максим Кузьмин покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что у футболиста истёк срок действия трудового договора с клубом.

«Полузащитник пополнил ряды балтийцев в июле 2019 года. За эти долгие почти пять лет полузащитник провёл 155 матчей за балтийцев, в которых отметился восемью голами и 29 результативными передачами. Кузьмин — один из лучших ассистентов в истории нашего клуба.

Мы благодарим Максима за добросовестный труд, профессионализм, самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Балтики».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Максим Кузьмин провёл 26 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи.