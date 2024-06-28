Моуринью хочет видеть Комана в «Фенербахче» — журналист Плеттенберг

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью изъявляет желание, чтобы 28-летний крайний нападающий «Баварии» Кингсли Коман стал игроком турецкого гранда. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент «Фенербахче» уже «навёл справки» о Комане. Однако подчёркивается, что этот трансфер маловероятен, поскольку у французского футболиста другие планы на свою карьеру.

В минувшем сезоне Коман принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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