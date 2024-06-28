«Акрон» объявил о подписании полузащитника Максима Кузьмина

Полузащитник Максим Кузьмин стал игроком «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Приветствуем Максима и желаем ему успехов в составе «Акрона» на полях РПЛ!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

28-летний воспитанник «Акрон-Академии Коноплёва» в прошлом сезоне защищал цвета «Балтики».

В 17 лет полузащитник отправился в академию московского «Динамо», где и дебютировал в профессиональном футболе в Премьер-Лиге в заключительном туре сезона-2014/2015. В системе бело-голубых Максим находился шесть лет, в сезоне-2016/2017 помогал москвичам вернуться в элиту, за главную команду сыграл 33 матча (два гола и три передачи). В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 хавбек был арендован воронежским «Факелом» (43 матча, два гола и семь ассистов). Летом 2019 года Кузьмин перебрался в Калининград. За пять сезонов в «Балтике», с которой он выходил в РПЛ и добирался до Суперфинала Фонбет Кубка России, Максим принял участие в 155 матчах, оформив восемь забитых мячей и 29 голевых передач.