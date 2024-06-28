Нагельсман рассказал о сильных сторонах сборной Дании в преддверии матча Евро с Германией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о датской национальной команде в преддверии их очного матча в 1/8 финала Евро-2024, который состоится 29 июня.

«Это хорошо организованная команда, которая может лавировать между крайне интенсивным прессингом, требующим высокого уровня физической силы, и глубокой защитой. У них есть фазы в игре, когда они очень агрессивно обороняются и часто играют в одно касание в последней трети [поля]. В целом у них хорошая физическая подготовка и чёткая структура. Они станут жёстким соперником», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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