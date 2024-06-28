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Нагельсман: сборная Грузии — доказательство правильности нынешнего формата Евро

Нагельсман: сборная Грузии — доказательство правильности нынешнего формата Евро
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, должны ли чемпионаты Европы вернуться к старому формату с участием 16 команд.

«Я так не думаю. Для небольших стран важно принимать участие в таком крупном турнире. Это всегда интересно. Один из примеров — Грузия. Они становятся лучше с каждой игрой, это невероятно. Это особенный турнир, и он хорош сам по себе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира с третьего места.

Количество участников на Евро увеличилось, начиная с чемпионата Европы 2016 года, который прошёл во Франции.

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