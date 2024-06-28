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Черчесов рассказал, следил ли он за последними матчами сборной России

Черчесов рассказал, следил ли он за последними матчами сборной России
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, следил ли он за последними матчами сборной России.

«Врать не буду. С Кубой немножко посмотрел – и всё понял. С Сербией был на матче на «Динамо», по той или иной причине россияне были намного заряженнее, выиграли 4:0.

Всегда болел за Россию и буду болеть. Это моя страна и сборная. А с белорусами я не смотрел, потому что был занят. По результату – есть игры, которые любом случае надо играть и выигрывать», – приводит слова Черчесова Metaratings.

В последних трёх товарищеских матчах сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина одержала три разгромные победы – над Кубой (8:0) осенью 2023 года, а также над Сербией (4:0) и Беларусью (4:0) в 2024 году. Российская национальная команда с 2022 года отстранена от международных турниров.

Напомним, Черчесов является бывшим главным тренером сборной России.

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