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Станислав Черчесов: на матчи «Зенита» теперь буду смотреть под совсем другим углом

Станислав Черчесов: на матчи «Зенита» теперь буду смотреть под совсем другим углом
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, собирается ли посещать игры РПЛ в предстоящем сезоне.

«Если раньше я смотрел «Зенит», потому что там против них играл сборник или ещё что-то, то сейчас уже под абсолютно другим углом зрения буду следить. Ну и хотелось бы уже, чтобы игроки из Казахстанской лиги всё-таки были интересны клубам РПЛ. Меня уже спрашивают про того или другого игрока. Я отвечаю как есть – ребятки, пока не поработаю, не могу вам сказать реальный потенциал футболиста, чтобы не быть голословным. Так что будем работать», – приводит слова Черчесова Metaratings.

Отметим, что в «Зените» выступает центральный защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. В прошедшем сезоне он провёл за петербургскую команду 37 матчей и забил один гол.

Напомним, 3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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