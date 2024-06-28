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«Отстранить его!» Торрес иронично высказался о запрете для Ямаля на работу после 23:00

«Отстранить его!» Торрес иронично высказался о запрете для Ямаля на работу после 23:00
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился мнением о новости, что «Фурия Роха» могут оштрафовать из-за того, что несовершеннолетний вингер Ламин Ямаль работает после 23:00, что запрещено по одному из немецких законов.

«Его следует отстранить. Что он позволяет себе в 16 лет (улыбается)!

Я сообщу о нём полиции после 14 июля (день завершения Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»). Пусть сначала поможет нам победить. Я не знал об этом законе. Теперь собираюсь сказать ему об этом и раззадорить его», — приводит слова Торреса The Guardian.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали о маловероятности того, что сборная Испании будет оштрафована за игру 16-летнего Ямаля после 23:00.

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