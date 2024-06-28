Полузащитник Словакии Дуда: думаю, что Англия сыграет иначе, чем на групповом этапе

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Англии. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Я рад, что мы во второй раз вышли в плей-офф Евро, и я снова переживаю это событие вместе с командой. Но теперь нас ждёт совсем другой матч. Тут всё решится в отдельно взятой игре. Либо мы побеждаем, либо проигрываем. Будет интересно. Думаю, что Англия сыграет иначе, чем на групповом этапе. Мы точно не фавориты, но можем удивить, и, надеюсь, это мы и сделаем», — приводит слова Дуды официальный сайт УЕФА.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут в период с 29 июня по 2 июля.