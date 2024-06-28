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Бубнов: за всю историю футбола в Грузии не было такого мощного голкипера, как Мамардашвили

Бубнов: за всю историю футбола в Грузии не было такого мощного голкипера, как Мамардашвили
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы 2024 года.

«Георгий Мамардашвили — один из лучших, если не лучший голкипер на Евро-2024. Он никому не уступает ни по физическим данным, ни по уровню мастерства. Ему нужно было давать «лучшего игрока» после каждой игры. Сейчас вратарь может спокойно переходить в топовую команду. За всю историю грузинского футбола у них не было такого мощного голкипера», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная Грузии заняла третье место в группе F и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. В воскресенье, 30 июня, грузины встретятся с национальной командой Испании. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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