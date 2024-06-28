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Судья, добавивший восемь минут к матчу Хорватия — Италия, больше не будет работать на Евро

Судья, добавивший восемь минут к матчу Хорватия — Италия, больше не будет работать на Евро
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41-летнему судье Данни Маккели после группового этапа Евро-2024 сообщили, что он больше не будет работать на матчах этого турнира. Об этом сообщает AD.

Маккели отработал на двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024: Германия — Венгрия (2:0) и Италия — Хорватия (1:1). После встречи 3-го тура между сборными Италии и Хорватии у некоторых болельщиков возникли вопросы относительно целесообразности того, что Маккели добавил восемь минут к основному времени игры. Однако не уточняется, что нидерландский арбитр больше не будет работать на Евро-2024 именно из-за ситуации в матче с итальянской и хорватской национальными командами.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Напомним, по итогам группового этапа турнира Хорватия покинула его, а Италия вышла в 1/8 финала.

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