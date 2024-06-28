Судья, добавивший восемь минут к матчу Хорватия — Италия, больше не будет работать на Евро

41-летнему судье Данни Маккели после группового этапа Евро-2024 сообщили, что он больше не будет работать на матчах этого турнира. Об этом сообщает AD.

Маккели отработал на двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024: Германия — Венгрия (2:0) и Италия — Хорватия (1:1). После встречи 3-го тура между сборными Италии и Хорватии у некоторых болельщиков возникли вопросы относительно целесообразности того, что Маккели добавил восемь минут к основному времени игры. Однако не уточняется, что нидерландский арбитр больше не будет работать на Евро-2024 именно из-за ситуации в матче с итальянской и хорватской национальными командами.

Напомним, по итогам группового этапа турнира Хорватия покинула его, а Италия вышла в 1/8 финала.

Материалы по теме Фото «Самая красивая» хорватская фанатка негативно отреагировала на судейство в игре с Италией

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: