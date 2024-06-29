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Бубнов: сборной Дании постоянно выезжать на одном Эриксене просто невозможно

Бубнов: сборной Дании постоянно выезжать на одном Эриксене просто невозможно
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Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Дании. Игра пройдёт сегодня, 29 июня. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В противостоянии Германии и Дании явными фаворитами будут немцы. У датчан нет в распоряжении такого состава, который способен преподнести громкую сенсацию. Постоянно выезжать на одном Эриксене просто невозможно. Скорее всего, именно немцы в четвертьфинале сыграют с Испанией», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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