Бубнов: сборной Дании постоянно выезжать на одном Эриксене просто невозможно

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Дании. Игра пройдёт сегодня, 29 июня. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

«В противостоянии Германии и Дании явными фаворитами будут немцы. У датчан нет в распоряжении такого состава, который способен преподнести громкую сенсацию. Постоянно выезжать на одном Эриксене просто невозможно. Скорее всего, именно немцы в четвертьфинале сыграют с Испанией», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).