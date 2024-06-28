ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти: хочу увидеть сборную Италии более расслабленной после выхода в плей-офф

Спаллетти: хочу увидеть сборную Италии более расслабленной после выхода в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос, могут ли болельщики итальянской национальной команды гордиться ей по итогам выступления на групповом этапе Евро-2024.

«Для того чтобы они могли гордиться нами, мы должны сыграть лучше, чем было до этого. Мы играли в сложной группе под большим давлением. Теперь, когда мы вышли из этой группы, я ожидаю увидеть команду более расслабленной, потому что сложно прогнозировать, что произойдёт на стадии плей-офф», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, подопечные Спаллетти заняли второе место в группе с Испанией, Хорватией и Албанией. На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Италии встретится со швейцарской национальной командой. Матч состоится 29 июня.

Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
«Спаллетти видит тени там, где их нет». Итальянский журналист — о словах тренера сборной

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android