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Аленичев назвал сборные, которые его расстроили и удивили на групповом этапе Евро

Аленичев назвал сборные, которые его расстроили и удивили на групповом этапе Евро
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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о сборных, которые его расстроили и удивили на групповом этапе чемпионата Европы.

«В первую очередь меня расстроила сборная Англии. Я перед началом турнира говорил, что эта сборная Англии может достичь очень многого на этом чемпионате Европы, учитывая их состав. Там одни звёзды из разных европейских команд. Да, хорошо, что Англия заняла первое место в группе. Но за три матча забила всего лишь два мяча… С учётом их атаки, где Кейн, Сака, Беллингем и Фоден — это очень удивило и расстроило. Помимо Португалии, за которую я в первую очередь переживаю, я симпатизирую и Англии на этом турнире.

Ещё удивило выступление сборной Франции на групповом этапе. Как и Англия, забили два мяча. Один из них — автогол. Учитывая, их состав, удивляешься и поражаешься этому. Думаю, что Англия и Франция наберут по ходу матчей плей-офф», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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