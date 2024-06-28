Аленичев назвал Фодена главным разочарованием группового этапа чемпионата Европы

Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о главном разочаровании среди игроков чемпионата Европы 2024 года.

«Главное разочарование из игроков на групповой стадии чемпионата Европы — это Фоден. Он стал лучшим игроком чемпионата Англии. Конечно же, все рассчитывали, что он будет также выглядеть блестяще в сборной. Но то, что показал Фоден в трёх играх — это максимум 20% от того Фодена, которого мы видели в «Манчестер Сити». Я отношусь с огромной симпатией к его игре. Рассчитываю на то, что он выстрелит», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Англии заняла первое место в группе С и в 1/8 финала встретится с национальной командой Словакии 30 июня.