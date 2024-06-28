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Вестергор: сборной Дании нравится не быть фаворитом на Евро-2024

Вестергор: сборной Дании нравится не быть фаворитом на Евро-2024
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Центральный защитник сборной Дании Янник Вестергор высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Германией, который состоится завтра, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что победа [сборной Дании на Евро] станет большим сюрпризом, но нам нравится не быть фаворитами.

Германия — главный претендент, однако нам нравится раздражать соперников и играть на опережение. Несомненно, у нас хорошая команда для того, чтобы сделать нечто особенное. Нам бы хотелось выбить фаворитов, одним из которых является сборная Германии», — приводит слова Вестергора Sport.es.

Напомним, матч Германия — Дания пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Игра начнётся в 22:00 мск.

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