В «Ахмате» высказались о будущем Уциева в команде

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о будущем 36‑летнего Ризвана Уциева в грозненском клубе.

«Легенда клуба Ризван Уциев сам решит, когда закончит карьеру. Есть возможность, что мы его увидим на поле в следующем сезоне? Не исключено», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение Ризвана Уциева с командой из Грозного рассчитано до 30 июня текущего года.

Напомним, Уциев является воспитанником «Ахмата» и выступает за него с начала 2010 года. Будучи капитаном команды, он провёл в составе грозненцев 311 матчей во всех турнирах, забив в них восемь мячей и отдав 21 голевую передачу. В минувшем сезоне он вышел на поле в 16 встречах, не отметившись результативными действиями.