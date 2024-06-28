Дмитрий Аленичев: для меня открытием Евро стала игра испанца Ямаля

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, какой футболист является для него открытием текущего чемпионата Европы.

«Для меня открытием группового этапа чемпионата Европы стала игра испанца Ямаля. Играть так ярко, хладнокровно и уверенно в 16 с небольшим лет — это говорит о том, что это футболист, у которого будет огромное будущее.

Некоторые уже говорят о сравнении с Месси. Но не надо вести такие разговоры — Месси это Месси. Ямалю нужно ещё очень много работать, чтобы достичь такого уровня, как у Месси», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль на текущем чемпионате Европы по футболу принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей. Сборная Испании с первого места в группе вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Грузией.