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«Челси» объявил о переходе Зиеша в «Галатасарай» на постоянной основе

«Челси» официально объявил о переходе 31-летнего крайнего нападающего Хакима Зиеша в «Галатасарай» на постоянной основе. В минувшем сезоне футболист выступал за турецкий гранд на правах аренды.

«Желаем тебе всего наилучшего, Хаким!», — написано в аккаунте «Челси» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Зиеш перешёл в лондонский клуб летом 2020 года из «Аякса». В составе «синих» нападающий принял участие в 107 матчах во всех турнирах (14 голов и 13 ассистов).

В минувшем сезоне Зиеш сыграл 23 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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