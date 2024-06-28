Капитан Словакии Шкриньяр: у Англии в составе много звёзд, но как команда мы лучше

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Мы победили Бельгию, чего тоже никто не ожидал. Это говорит о том, что мы можем побеждать. Мы можем победить Англию благодаря командной работе.

Мы играем на Евро, где собраны лучшие футболисты Европы, а то и мира. Гарри Кейн — один из них. Мы смогли сдержать Ромелу Лукаку, и я верю, что мы сможем сдержать и Кейна. Дело будет не только в нём. У Англии в составе много звёзд, но я считаю, что как команда мы лучше», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт УЕФА.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут в период с 29 июня по 2 июля.