Андрей Аршавин предсказал победителя Евро-2024

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин спрогнозировал, что сборная Франции станет победителем чемпионата Европы – 2024.

«Я выбираю Францию. И она станет чемпионом Европы», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что французы за три тура группового этапа Евро-2024 набрали пять очков. Они заняли второе место в квартете D.

По итогам группового этапа Евро-2024 сформировалась следующие пары в 1/8 финала:

Испания — Грузия

Германия — Дания

Португалия — Словения

Франция — Бельгия

Румыния — Нидерланды

Австрия — Турция

Англия — Словакия

Швейцария — Италия

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).