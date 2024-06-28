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Андрей Аршавин предсказал победителя Евро-2024

Андрей Аршавин предсказал победителя Евро-2024
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин спрогнозировал, что сборная Франции станет победителем чемпионата Европы – 2024.

«Я выбираю Францию. И она станет чемпионом Европы», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что французы за три тура группового этапа Евро-2024 набрали пять очков. Они заняли второе место в квартете D.

По итогам группового этапа Евро-2024 сформировалась следующие пары в 1/8 финала:

  • Испания — Грузия
  • Германия — Дания
  • Португалия — Словения
  • Франция — Бельгия
  • Румыния — Нидерланды
  • Австрия — Турция
  • Англия — Словакия
  • Швейцария — Италия

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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