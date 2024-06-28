Андрей Аршавин предсказал победителя Евро-2024

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин спрогнозировал, что сборная Франции станет победителем чемпионата Европы – 2024.
«Я выбираю Францию. И она станет чемпионом Европы», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что французы за три тура группового этапа Евро-2024 набрали пять очков. Они заняли второе место в квартете D.
По итогам группового этапа Евро-2024 сформировалась следующие пары в 1/8 финала:
- Испания — Грузия
- Германия — Дания
- Португалия — Словения
- Франция — Бельгия
- Румыния — Нидерланды
- Австрия — Турция
- Англия — Словакия
- Швейцария — Италия
Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).