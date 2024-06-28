Стало известно состояние здоровья Месси после травмы, полученной в игре с Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, получивший мышечное повреждение в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (0:1), прошёл медицинское обследование, показавшее, что ему удалось избежать серьёзной травмы. Футболист готовится к тому, чтобы принять участие в матче 1/4 финала этого турнира. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Эдуль сообщал, что из-за повреждения 37-летний Месси пропустит матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки с перуанской национальной командой, который состоится 30 июня. После двух туров сборная Аргентины набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка Америки.

Лионель Месси сыграл в теннис: