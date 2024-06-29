Парагвай — Бразилия: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Америки начнётся в 4:00

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки встретятся сборные Парагвая и Бразилии. Команды будут играть на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пьеро Масой Гомесом (Чили). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

В 1-м туре Кубка Америки сборная Парагвая уступила Колумбии со счётом 1:2, а бразильцы сыграли вничью с Коста-Рикой — 0:0.

Копа-2024 проходит в США с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.