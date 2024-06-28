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«Астон Вилла» объявила о переходе Яна Матсена из «Челси»

«Астон Вилла» объявила о переходе Яна Матсена из «Челси»
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«Астон Вилла» официально объявила о переходе 22-летнего левого защитника Яна Матсена из «Челси».

Фото: ФК «Астон Вилла»

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что бирмингемский клуб приобрёл Матсена за £ 37,5 млн (€ 44,2 млн). Нидерландский футболист подписал контракт, рассчитанный до 2030 года.

С минувшего января Матсен играл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/2024 нидерландский защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя ассистами. Трудовое соглашение игрока с лондонским клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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