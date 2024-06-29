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Бубнов высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия

Бубнов высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия
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Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Грузии. Игра пройдёт в воскресенье, 30 июня. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Свершится чудо, если грузины пройдут команду, которая на Евро одержала три победы на групповой стадии и не пропустила ни одного мяча. Вероятность 99%, что они погорят в первом матче плей-офф. Тем более что команды встречались в отборочном цикле, и там над грузинами конкретно поиздевались», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная Грузии заняла третье место в группе F, где соперниками были Португалия, Турция и Чехия. Испания выиграла группу В с Италией, Хорватией и Албанией.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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