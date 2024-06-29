Бубнов высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Грузии. Игра пройдёт в воскресенье, 30 июня. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

«Свершится чудо, если грузины пройдут команду, которая на Евро одержала три победы на групповой стадии и не пропустила ни одного мяча. Вероятность 99%, что они погорят в первом матче плей-офф. Тем более что команды встречались в отборочном цикле, и там над грузинами конкретно поиздевались», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная Грузии заняла третье место в группе F, где соперниками были Португалия, Турция и Чехия. Испания выиграла группу В с Италией, Хорватией и Албанией.