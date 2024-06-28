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Франк Артига прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «Химок»

Франк Артига прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «Химок»
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Новый главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал своё назначение в подмосковный клуб.

«Рад присоединиться к футбольной семье «Химок». Надеюсь привить команде эффективный футбол и подарить много радости нашим болельщикам, они заслужили положительные эмоции. Спасибо всем, кто причастен к моему назначению в клуб. После того как решатся некоторые технические вопросы, к нам должны присоединиться четыре-пять моих помощников, все они хорошие специалисты. Останутся и сотрудники предыдущего штаба, которому искренне благодарен за проделанную качественную работу», – приводит слова Артиги пресс-служба клуба в социальных сетях.

28 июня «Химки» объявили о назначении Артиги.

Франк Артига возглавлял «Родину» с января 2024 года после увольнения Дмитрия Парфёнова. Под руководством испанца команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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