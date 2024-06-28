Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей зарплате в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на слухи касательно своей зарплаты. Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что российский специалист будет получать за работу в сборной Казахстана € 1,2 млн в год.

«Мне интересно, откуда эти инсайдеры берут информацию о моей заработной плате, когда я её сам не знал. Про меня всегда пишут часто, я к этому привык с 15 лет. Всегда привык делить такие цифры на два, а то и на пять. Я даже не задумываюсь об этом. Это всё лирика», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Напомним, 3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.