Сычёв: самая главная эмоция группового этапа Евро — это матч Грузии с Португалией

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился впечатлениями от выступлений сборной Грузии на чемпионате Европы.

«Самая главная эмоция группового этапа Евро – это, конечно, матч Грузии с Португалией. Он как будто был создан для того, чтобы перечеркнуть всю ту скучнейшую историю, которая происходила в остальных играх. Ну, почти скучнейшую. Потому что на уровне Евро, где играют сильнейшие сборные, наверное, некорректно так говорить. Но мы – болельщики избалованные, каждый раз ждём серию голов, финтов, опасных моментов. Но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы. А вот венцом группового этапа стали ярчайшая победа Грузии над португальцами и вселенское счастье грузинского народа. Причём победа абсолютно заслуженная», – приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

Напомним, 26 июня сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.