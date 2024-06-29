Танасиевич: теперь на тренерской скамейке сборной Сербии будут другие люди

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал будущее главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича.

«Как я понимаю, теперь и в федерации, и на тренерской скамейке будут другие люди. Совсем скоро старт Лиги наций А – там будет сложно. Потом отбор на чемпионат мира. Так что новым людям надо серьёзно подумать над тем, что делать. У нас осталось мало игроков из топ-5 лиг. Это тоже проблема. Но я при этом не стал бы винить во всём тренера. У него были хорошие достижения – мы 24 года не были в финальной части Евро. А при нём туда попали. Как и на чемпионат мира», – приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Ранее сербы под руководством Стойковича покинули Евро-2024 по итогам группового этапа.

Напомним, Драган Стойкович тренирует сборную Сербии с марта 2021 года. Он вывел команду на чемпионат мира 2022 года и Евро-2024. Под руководством Стойковича Сербия провела 42 игры, включая товарищеские матчи, в которых одержала 22 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.