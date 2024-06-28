Шишкин — о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: потрясающий успех для всей страны

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением от игры сборной Грузии на чемпионате Евро.

«Конечно, на групповом этапе очень порадовали грузины, я за них болел. Они прекрасно воспользовались этим шансом, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав. И командной игры у них не получилось, потому что со скамейки всегда тяжело выходить и выглядеть единым целым.

А Грузия провела матч просто прекрасно, Хвича наконец забил, что тоже важно. Они первый раз на Евро, сразу вышли из группы, пусть и с третьего места. Для всей страны это потрясающий успех», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, 26 июня сборная Грузии победила Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра завершилась победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.