Рой Кин попросил прощения у Магуайра за чрезмерную критику в его адрес

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин признал, что слишком сильно критиковал центрального защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

«Я был резок с Гарри Магуайром по футбольным причинам. Очевидно, что он испытывал трудности в «Юнайтед». Также у него были трудные времена в сборной Англии, но всё же в большей степени на клубном уровне. Мы говорим о психическом здоровье футболистов, и я перешёл черту с Магуайром. Я немного поиздевался над ним, и это некрасиво.

Тоже был футболистом, знаю, как это тяжело, но я уже повзрослел. Я столкнулся с Гарри несколько месяцев назад и извинился перед ним. Иногда мы, эксперты, тоже ошибаемся, но бывает, что ты даже переходишь черту. Если ты затронул личное — ты перешёл черту», — приводит слова Кина Daily Mail со ссылкой на Overlap.

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