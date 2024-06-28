Отец Классена: для меня было удивлением, что Леон попал в такой клуб, как «Спартак»

Сергей Классен, отец защитника Леона Классена, высказался о выступлении своего сына в московском «Спартаке», а также ответил на вопрос о будущем игрока.

«Для меня было немножко удивлением, что после тихой и спокойной Австрии Леон попал в такой клуб. Это великий клуб, бренд, который узнаваем во всем мире, это правда. Леон очень быстро интегрировался, ребята помогли ему, большое спасибо за это Георгию Джикии как капитану, человеку и спортсмену. Насчёт будущего сына не хотел бы ничего комментировать», — приводит слова Классена-старшего «РИА Новости».

27 июня стало известно, что защитник Леон Классен покинул московский «Спартак». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

Напомним, Леон Классен провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. 24-летний россиянин перешёл в команду в январе 2022 года из «Тироля». Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.