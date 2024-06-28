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«Будет сложнейшее испытание». Тренер Англии Саутгейт — о предстоящей игре со Словакией

«Будет сложнейшее испытание». Тренер Англии Саутгейт — о предстоящей игре со Словакией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Словакии. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё, что было до, уже неважно. Нам есть на что опереться для движения вперёд, но в то же время это новое испытание, другая стадия турнира. Каждый матч здесь стоит особняком и может порой обрести неожиданный поворот.

Словакия высоко прессингует, надёжно обороняется, так что надо уметь выходить из-под этого прессинга. Это будет сложнейшее испытание», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии выиграла группу С, где соперниками были Дания, Словения и Сербия. Словаки стали третьими в группе Е, где играли с Румынией, Бельгией и Украиной.

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