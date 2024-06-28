«Будет сложнейшее испытание». Тренер Англии Саутгейт — о предстоящей игре со Словакией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Словакии. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«Всё, что было до, уже неважно. Нам есть на что опереться для движения вперёд, но в то же время это новое испытание, другая стадия турнира. Каждый матч здесь стоит особняком и может порой обрести неожиданный поворот.

Словакия высоко прессингует, надёжно обороняется, так что надо уметь выходить из-под этого прессинга. Это будет сложнейшее испытание», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии выиграла группу С, где соперниками были Дания, Словения и Сербия. Словаки стали третьими в группе Е, где играли с Румынией, Бельгией и Украиной.