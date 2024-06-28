Отец Классена — об уходе Леона из «Спартака»: обид на клуб нет

Сергей Классен, отец защитника Леона Классена, высказался об уходе своего сына из московского «Спартака».

«Хочу поблагодарить всё руководство «Спартака», всех тренеров, которые там были, особенно Паоло Ваноли и Луку Каттани, который его туда привёл. Леон чувствовал себя там хорошо. Никаких обид на «Спартак» нет вообще. Ему уже и в прошлом году предлагали другие команды, он всё-таки видел, что он не хуже своих конкурентов. Если бы побольше давали шансов, может, получилось бы себя проявить», — приводит слова Классена-старшего «РИА Новости».

27 июня стало известно, что защитник Леон Классен покинул московский «Спартак». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

Напомним, Леон Классен провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. 24-летний россиянин перешёл в команду в январе 2022 года из «Тироля». Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.