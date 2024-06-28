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Отец Классена — об уходе Леона из «Спартака»: обид на клуб нет

Отец Классена — об уходе Леона из «Спартака»: обид на клуб нет
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Сергей Классен, отец защитника Леона Классена, высказался об уходе своего сына из московского «Спартака».

«Хочу поблагодарить всё руководство «Спартака», всех тренеров, которые там были, особенно Паоло Ваноли и Луку Каттани, который его туда привёл. Леон чувствовал себя там хорошо. Никаких обид на «Спартак» нет вообще. Ему уже и в прошлом году предлагали другие команды, он всё-таки видел, что он не хуже своих конкурентов. Если бы побольше давали шансов, может, получилось бы себя проявить», — приводит слова Классена-старшего «РИА Новости».

27 июня стало известно, что защитник Леон Классен покинул московский «Спартак». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

Напомним, Леон Классен провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. 24-летний россиянин перешёл в команду в январе 2022 года из «Тироля». Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.

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