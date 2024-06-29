Сёмин прокомментировал продление контракта Карпина со сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отреагировал на новость, что РФС объявил о продлении контракта с Карпиным до июля 2028 года.

«Давно ходила информация о том, что РФС продлит контракт с Карпиным. Он давно работает с командой, хорошо знает своих игроков, умеет найти к ним подход. Сборная при нём прогрессирует, так что это абсолютно логичный шаг», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.