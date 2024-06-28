Тренер сборной Дании сообщил, что у Эриксена проблемы со здоровьем перед игрой с Германией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал о состоянии атакующего полузащитника своей команды Кристиана Эриксена в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Германией, который состоится завтра, 29 июня.

«Сегодня у Кристиана Эриксена были проблемы с животом. То же самое, что было у Томаса Дилейни перед игрой с Англией. Поэтому мы решили, что сегодня Эриксен пропустит тренировку. Надеемся, что он будет готов завтра. Мы рассчитываем на него», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Германия — Дания пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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