«Он кладёт голову на плаху». Талалаев — о новом контракте Карпина с РФС

Известный отечественный футбольный тренер Андрей Талалаев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Я всегда рад за коллег. Четыре года трудоустроен, удачи ему и нашей сборной. Он кладёт голову на плаху, потому что любого тренера сборной критикуют больше, чем клубного тренера. Он преодолел трудный период, когда не было игры, качества и результатов. Сейчас мы видим команду, которая развивается, играет. Качество игры в футбол, которое сейчас показывает сборная при Карпине, должно удовлетворять болельщиков», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

28 июня стало известно, что Карпин подписал новое соглашение с РФС, рассчитанное на четыре года.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.