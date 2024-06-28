Зоммер высказался о реванше с Жоржиньо, который дважды не забил швейцарцу с пенальти

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Италией ответил на вопрос, чувствует ли он, что полузащитник соперника Жоржиньо захочет взять у него реванш за то, что дважды не смог забить ему с пенальти в играх квалификации к чемпионату мира 2022 года.

«Матч-реванш с Жоржиньо? Нет, я не хочу, чтобы он завтра бил с пенальти. Те две ошибки серьёзно повлияли на квалификацию [сборной Италии] на чемпионат мира в Катаре, но это в прошлом, завтра будет другая история. Я не думаю о тех двух пенальти», — приводит слова Зоммера сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, матч Швейцария — Италия состоится завтра, 29 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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