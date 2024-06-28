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«Челси» вновь связался с «Ньюкаслом» насчёт Исака, «сороки» хотят получить более £ 100 млн

«Челси» вновь связался с «Ньюкаслом» насчёт Исака, «сороки» хотят получить более £ 100 млн
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«Челси» вновь контактировал с «Ньюкаслом» по поводу нападающего Александера Исака. Об этом сообщает журналист Sky Sports Кит Дауни в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сороки» оценивают шведского футболиста в сумму более чем £ 100 млн (€ 117 млн). «Ньюкасл» не хочет расставаться с игроком, однако может быть вынужден сделать это для того, чтобы соблюсти финансовые правила английской Премьер-лиги. Ранее, на текущей неделе «Челси» уже сделал предварительный запрос по Исаку.

В минувшем сезоне Исак принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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