Гордон рассказал о своём падении с велосипеда на Евро, из-за которого он разбил нос

Крайний нападающий сборной Англии Энтони Гордон рассказал об инциденте с падением с велосипеда, который произошёл с ним во время Евро-2024. В результате падения 23-летний футболист разбил нос и подбородок.

«Мы были на восстановительном велопробеге. Я попытался снять короткое видео для своей семьи, просто чтобы показать им, что я делаю, но не успел опомниться, как оказался лицом на земле.

У меня несколько ссадин, всего несколько порезов, но ничего болезненного.

Велосипеды электрические, поэтому они намного быстрее обычных велосипедов. В Англии передний тормоз находится с правой стороны. Итак, я попытался нажать на левый, чтобы притормозить, но он не замедлился, а остановился полностью, после чего я подлетел вверх на несколько метров», — приводит слова Гордона Daily Mail.

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